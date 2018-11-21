Москва и Минск планируют подписать соглашение о признании виз до конца года

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Минск и Москва договорились подписать проект соглашения о взаимном признании виз до конца 2018 года, сообщил в среду госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что президент республики Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить переговоры по соглашению в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в 2019 году. В пятницу посол РФ в Минске Михаил Бабич сообщил, документ находится в высокой степени готовности и может быть подписан "в самое ближайшее время".

"На группе высокого уровня (Совмина Союзного государства – ред.) было принято решение подписать его (проект соглашения о взаимном признании виз – ред.) до нового года. Поэтому… давайте ждать результатов", — сказал Рапота.

Говоря о возможности создания международного пункта пропуска в Смоленской области на границе РФ и Белоруссии для ограничения передвижения граждан третьих стран, находящихся в Белоруссии в рамках безвизового режима, Рапота отметил, что "никаких решений на этот счет нет". "Идет кропотливый и достаточно интенсивный процесс по согласованию соглашения о взаимном признании виз. А какими организационными мерами это будет сопровождаться — это решат те, кто этим занимается, — министерства иностранных дел и другие причастные к этому процессу", — заметил госсекретарь СГ.

При этом Рапота заверил, что "никакого ограничения свободы передвижения граждан России и Беларуси на территории друг друга не будет". "Будет сделано все возможное, чтобы такую свободу передвижения обеспечить гражданам третьих стран, обладающим либо российской, либо белорусской визой", — добавил он.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.