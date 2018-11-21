Минск считает важным противодействовать фальсификации истории

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Важным вектором совместной работы Минска и Москвы в ООН и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Традиционно заметное место в нашей повестке занимает гуманитарная проблематика. Особое значение на этом направлении имеет сотрудничество Беларуси и России в ООН, которое всегда отличало его доверительный характер, совпадение подходов и согласованные действия. В этом контексте важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории", — заявил Макей.
По его словам, стороны уже не в первый раз актуализируют подходы по противодействию "попыткам отдельных сил… умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка".
Макей подчеркнул, что все, что связано с Великой Отечественной войной и подвигом советских солдат, "свято и для белорусов, и для россиян". "На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя", — считает министр.