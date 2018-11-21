Минск считает важным противодействовать фальсификации истории

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей на совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Важным вектором совместной работы Минска и Москвы в ООН и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии и его российский коллега Сергей Лавров в среду в Минске проводят заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран.

"Традиционно заметное место в нашей повестке занимает гуманитарная проблематика. Особое значение на этом направлении имеет сотрудничество Беларуси и России в ООН, которое всегда отличало его доверительный характер, совпадение подходов и согласованные действия. В этом контексте важным вектором совместной работы и в ООН, и в других международных организациях является противодействие фальсификации истории", — заявил Макей.

По его словам, стороны уже не в первый раз актуализируют подходы по противодействию "попыткам отдельных сил… умалить вклад Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой войны и послевоенного миропорядка".

"Сегодня эта тема приобретает особое звучание в контексте предстоящих юбилеев: в 2019 году – 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 2020 году – 75-летия Великой Победы", — заметил глава МИД.

Макей подчеркнул, что все, что связано с Великой Отечественной войной и подвигом советских солдат, "свято и для белорусов, и для россиян". "На этой истории мы воспитываем новое поколение патриотов. И это растерять нельзя", — считает министр.