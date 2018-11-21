МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Принципиальные подходы Минска и Москвы совпадают по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, заявил в среду министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии и его российский коллега Сергей Лавров в среду в Минске проводят заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству. Главы МИД также обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам и обсудят подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое пройдет 6-7 декабря.

"Идет наращивание военных потенциалов, что в том числе и в Европе. Мы видим гораздо больше разговоров о собственных интересах, претензиях, озабоченностях, чем конкретных шагов в направлении изменения ситуации. В этой связи, думаю, было бы важно еще раз отметить совпадение принципиальных подходов Беларуси и России по ключевым вопросам повестки дня в сфере разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями", — заявил Макей.

По словам министра, Минск последовательно поддерживает российскую сторону на международных площадках. В частности, напомнил Макей, с 2015 года Белоруссия представляет интересы России в совместной консультативной группе по договору об обычных вооруженных силах в Европе. "В июне текущего года мы выступили с единых позиций против наделения ОЗХО полномочиями по установлению ответственности за применение химоружия", — заметил глава белорусского ведомства.

Макей также обратил внимание, что в рамках первого комитета Генассамблеи ООН Белоруссия "была единственной, кому удалось выступить в поддержку инициативы России о внесении проекта резолюции о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". "Мы стали соавторами российских проектов резолюций первого комитета по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и по международной информационной безопасности", — заметил министр.