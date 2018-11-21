Лавров рассказал о сотрудничестве с Минском по информационной безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Москва и Минск занимают единую позицию, в том числе на многосторонних международных площадках, по проблеме международной информационной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Тематика международной информационной безопасности утверждается в качестве одной из приоритетных в глобальной повестке дня. Россия и Белоруссия придерживаются здесь единых взглядов, выступают солидарным фронтом на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в ООН", — сказал Лавров.

По его словам, Россия признательна белорусскому президенту за традиционное соавторство в отношении российских проектов резолюций в Генеральной ассамблее на эту тему, в том числе по вопросу противодействия киберпреступности.

"В двусторонних наших отношениях мы руководствуемся действующим межправсоглашением по сотрудничеству в обеспечении международной информационной безопасности", — отметил Лавров.