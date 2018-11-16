Бабич рассказал о степени готовности соглашения с Минском о признании виз

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Проект белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности и может быть подписан "в самое ближайшее время", сообщил в пятницу посол РФ в Минске Михаил Бабич.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал, что президент республики Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить переговоры по соглашению в 2018 году, чтобы выйти на его подписание в 2019 году. В среду госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что работа над проектом соглашения находится на завершающем этапе.

"Высокая степень готовности (соглашения – ред.), очень многое сделано, пройден очень серьезный путь буквально за последние полтора месяца… Сделано все для того, чтобы в самое ближайшее время это соглашение было подписано", — сказал Бабич журналистам.

По словам дипломата, это "очень важный документ", в котором выработан совместный механизм Москвы и Минска "с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики".

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, был подписан главами МИД двух стран в Минске 29 мая. Документ временно применялся с 1 июня и по 25 июля. Предполагается, что позже он также будет действовать во время II Евроигр в Минске.