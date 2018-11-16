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Молодые ученые как приоритет Союзного государства

(обновлено: 14:57 16.11.2018)
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Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец
Научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский
Директор ИАЦ по изучению постоветского пространства МГУ Сергей Рекеда
Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
Председатель Совета молодых ученых НАН Станислав Юрецкий
Преподаватель Гродненского госуниверситета Александр Арлукевич
Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
Глава медиацентра БНТУ Виталий Гмырак
Студент Белорусско-Российского университета Владимир Далимаев
Председатель Совета молодых ученых сельхозакадемии Беларуси Евгений Плевко
Координатор школы Ученый под ключ Татьяна Плиско
Людмила Кожуховская, ГУО Республиканский институт высшей школы
Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замдиректора ИМЛИ РАН Дарья Московская на открытии форума.Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замдиректора ИМЛИ РАН Дарья Московская на открытии форума.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Приоритетом развития Союзного государства является наука. Молодые ученые – будущее науки, будущее развития, как Союзного государства, так и Республики Беларусь", — сказал на открытии форума Григорий Рапота.Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Приоритетом развития Союзного государства является наука. Молодые ученые – будущее науки, будущее развития, как Союзного государства, так и Республики Беларусь", — сказал на открытии форума Григорий Рапота.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк«Если сегодня хорошо подготовленный научный кадр выходит в "открытую жизнь" и нет условий для развития, для внедрения разработок, то вся проделанная до этого работа может потеряться», — подчеркнул председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец.Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
«Если сегодня хорошо подготовленный научный кадр выходит в "открытую жизнь" и нет условий для развития, для внедрения разработок, то вся проделанная до этого работа может потеряться», — подчеркнул председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк"Создание академического издания по истории Союзного государства могло бы стать первой программой гуманитарного сотрудничества", — предложил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.Научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Беларуси Петр Петровский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Создание академического издания по истории Союзного государства могло бы стать первой программой гуманитарного сотрудничества", — предложил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский.
© РИА Новости / Владимир Трефилов"69% белорусской молодежи заинтересованы в сотрудничестве в области образования и науки в рамках Союзного государства", — привел результаты совместного исследования директор ИАЦ по изучению постоветского пространства МГУ Сергей Рекеда.Директор ИАЦ по изучению постоветского пространства МГУ Сергей Рекеда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
"69% белорусской молодежи заинтересованы в сотрудничестве в области образования и науки в рамках Союзного государства", — привел результаты совместного исследования директор ИАЦ по изучению постоветского пространства МГУ Сергей Рекеда.
© РИА Новости / Владимир АстапковичНедостаток информации о совместных проектах, сотрудничестве в области науки и образования является серьезной проблемой для научной интеграции, отметили участники форума.Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Недостаток информации о совместных проектах, сотрудничестве в области науки и образования является серьезной проблемой для научной интеграции, отметили участники форума.
© РИА Новости / Владимир Астапкович"Диалог между молодыми учеными Союзного государства целесообразно выстраивать на платформе Академий наук Беларуси и России", - считает председатель Совета молодых ученых НАН Станислав Юрецкий.Председатель Совета молодых ученых НАН Станислав Юрецкий
© РИА Новости / Владимир Астапкович
"Диалог между молодыми учеными Союзного государства целесообразно выстраивать на платформе Академий наук Беларуси и России", - считает председатель Совета молодых ученых НАН Станислав Юрецкий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович"В существующих условиях нам важно сохранить потенциал: научный, интеллектуальный, человеческий, созданный нашей общей историей", - считает преподаватель Гродненского госуниверситета Александр Арлукевич.Преподаватель Гродненского госуниверситета Александр Арлукевич
© РИА Новости / Владимир Астапкович
"В существующих условиях нам важно сохранить потенциал: научный, интеллектуальный, человеческий, созданный нашей общей историей", - считает преподаватель Гродненского госуниверситета Александр Арлукевич.
© РИА Новости / Владимир АстапковичКадровый потенциал — один из локомотивов, главная движущая сила для реализации всех программ развития, отметили участники форума.Форум Молодые ученые как приоритет Союзного государства
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Кадровый потенциал — один из локомотивов, главная движущая сила для реализации всех программ развития, отметили участники форума.
© РИА Новости / Владимир Астапкович"На базе Белорусского национального технического университета при поддержке Нижегородского ГТУ им. Р.Е. Алексеева работает Форум технических вузов Союзного государства, который стал площадкой для инновационных бизнес-проектов", - рассказал глава медиацентра БНТУ Виталий Гмырак.Глава медиацентра БНТУ Виталий Гмырак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
"На базе Белорусского национального технического университета при поддержке Нижегородского ГТУ им. Р.Е. Алексеева работает Форум технических вузов Союзного государства, который стал площадкой для инновационных бизнес-проектов", - рассказал глава медиацентра БНТУ Виталий Гмырак.
© РИА Новости / Владимир АстапковичНеобходимо, чтобы инженеры еще на стадии обучения в вузе узнавали о новых инжиниринговых программах, утверждает студент Белорусско-Российского университета Владимир Далимаев.Студент Белорусско-Российского университета Владимир Далимаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Необходимо, чтобы инженеры еще на стадии обучения в вузе узнавали о новых инжиниринговых программах, утверждает студент Белорусско-Российского университета Владимир Далимаев.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Совета молодых ученых сельхозакадемии Беларуси Евгений Плевко: "Большое количество людей работает и в Беларуси, и в России для привлечения молодых ученых в сельское хозяйство".Председатель Совета молодых ученых сельхозакадемии Беларуси Евгений Плевко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Совета молодых ученых сельхозакадемии Беларуси Евгений Плевко: "Большое количество людей работает и в Беларуси, и в России для привлечения молодых ученых в сельское хозяйство".
© РИА Новости / Владимир АстапковичКоординатор школы "Ученый под ключ" Татьяна Плиско: "Наша школа – это краткий курс успеха молодого ученого в мире науки. Мы не даем научных знаний, но можем подготовить по вопросам, которые необходимы для успешной и эффективной работы в науке".Координатор школы Ученый под ключ Татьяна Плиско
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Координатор школы "Ученый под ключ" Татьяна Плиско: "Наша школа – это краткий курс успеха молодого ученого в мире науки. Мы не даем научных знаний, но можем подготовить по вопросам, которые необходимы для успешной и эффективной работы в науке".
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛюдмила Кожуховская, ГУО "Республиканский институт высшей школы": "Для сотрудничества молодых ученых большие расстояния — не преграда. Нас объединяет стремление к модернизации и созданию исследовательской, предпринимательской образовательной среды".Людмила Кожуховская, ГУО Республиканский институт высшей школы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Людмила Кожуховская, ГУО "Республиканский институт высшей школы": "Для сотрудничества молодых ученых большие расстояния — не преграда. Нас объединяет стремление к модернизации и созданию исследовательской, предпринимательской образовательной среды".
© РИА Новости / Владимир АстапковичВ рамках форума социолог Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова представили книгу "Понять Беларусь".Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
В рамках форума социолог Сергей Борисов и Юлия Юшкова-Борисова представили книгу "Понять Беларусь".
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В Москве прошел российско-белорусский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства". Исследователи, руководители НИИ, ректоры вузов двух стран обсудили взаимодействие в области фундаментальной и прикладной науки, подготовки современных кадров. Форум организован Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

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