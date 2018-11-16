Молодые ученые как приоритет Союзного государства

«Если сегодня хорошо подготовленный научный кадр выходит в "открытую жизнь" и нет условий для развития, для внедрения разработок, то вся проделанная до этого работа может потеряться», — подчеркнул председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси Андрей Иванец.