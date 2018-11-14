МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло считает, что между Минском и Москвой идет "нормальный консолидированный диалог" по вопросу поставок продовольствия в Россию.

Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продуктов некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.

"Те шероховатости, которые возникают (между Минском и Москвой – ред.) по ряду предприятий, мы их снимаем… Все развивается в мире: и лабораторная диагностика тех или иных ингредиентов, которые присутствуют в продукции, и наука работает, эксперты. Поэтому мы подтягиваемся друг к другу — идет нормальный консолидированный диалог", — приводит слова Брыло госагентство Белта.

При этом замглавы ведомства отметил, что не хочет вдаваться в подробности про "какие-то войны" в вопросе поставок продовольствия между Минском и Москвой. "Я хочу сказать, что никакой войны не было и не будет. Тем более — с Российской Федерацией. В войне всегда есть побежденный, в наших же взаимоотношениях экспорт продукции только увеличивается", — констатировал он.

Замминистра также обратил внимание, что после встреч вице-премьеров, а также руководителей сельскохозяйственных министерств и ведомств двух стран определена "дорожная карта" по ветеринарному взаимодействию. Брыло отметил, что ветеринары встречаются ежемесячно, как в Российской Федерации, так и в Белоруссии. С учетом этого за последние несколько недель для поставок на территорию РФ открыто около десятка белорусских предприятий.