Рапота: концепция Союзного государства может быть согласована к концу года

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время форума Молодые ученые как приоритет Союзного государства в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Концепция совершенствования законодательства и развития Союзного государства, которая обобщит 20-летний опыт СГ, может быть согласована до конца текущего года, сообщил РИА Новости Госсекретарь СГ Григорий Рапота.

Концепция совершенствования законодательства и развития Союзного государства обсуждалась в ходе V Форума регионов Белоруссии и России. Она подготовлена по итогам мониторинга исполнения положений договора о создании Союзного государства. Концепция состоит из 12 разделов, основной упор делается на обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования.

"Документ сейчас находится на согласовании и, я думаю, что до конца года у нас будут более чёткие представления и его степень готовности. Постоянный комитет сделал свою работу вместе с профильными министерствами двух стран. Сейчас проект концепции находится на согласовании, и поэтому посмотрим, насколько быстро его согласуют", — сказал Рапота в рамках экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства".

Также он подчеркнул, что лучше не торопиться и сделать документ качественным.

"Можно и лишние пару месяцев поработать и потом нас никто не торопит. Нам надо подвести итог 20-летней работе и выйти на серьёзные предложения. Я думаю, до конца года у нас будут более чёткие представления и я смогу вам сказать, что-то более определённое", — добавил Рапота.