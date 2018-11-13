Молодые российские и белорусские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности. Будут затронуты вопросы высокотехнологичных исследований в сфере естественных наук, в том числе медицины, гидрометеорологии, сельского хозяйства.