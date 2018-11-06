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Лукашенко: Минск не будет раскачивать обстановку в регионе

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет инициировать шаги, которые могут раскачать ситуацию с безопасностью в восточноевропейском регионе.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Понимая, что наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг нас, мы, конечно же, предпринимаем усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее, не напрягать. В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет нашу страну… Мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы (на Западе — ред.) подумали, что белорусы говорят одно, а делают другое и готовятся к войне", — сказал Лукашенко во вторник в Минске на встрече с группой американских аналитиков.

Он подчеркнул, что "военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер". "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям. Мы находимся в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом сейчас, мягко говоря, не самые лучшие. Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", — констатировал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, "в настоящее время военно-политическая ситуация в Восточной Европе остается весьма непростой, да и в целом в Европе". "Из сложившегося положения нет очевидного выхода. Политики, находящиеся в плену своей риторики, не могут договориться. Военные, как всегда, надеются на лучшее, но вынуждены готовиться к худшему. В это же время совсем рядом, в Украине, продолжают гибнуть люди", — продолжил белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лукашенко подчеркнул, что Минск имеет взвешенную прагматичную позицию по широкому спектру проблемных вопросов международной безопасности. "Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Евросоюзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми. Мы выступаем за повышение открытости и развитие взаимопонимания в рамках укрепления региональной безопасности", — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко отметил, что значительное внимание страна уделяет проблемным вопросам с государствами-соседями. "Речь идет как о странах — членах НАТО, так и о тех, кто не входит в состав альянса", — сказал он. "Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы… Не нужно объяснять, чем может грозить военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна не заинтересована в конфликтах — ни в "горячих", ни в "замороженных". Ни у соседей, ни тем более на своей территории", — добавил он.

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