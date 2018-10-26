Минск и Москва планируют в 2018 году утвердить проект военной доктрины СГ

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России планируется утвердить до конца 2018 года, сообщил в пятницу начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Примак.
"Считаем срок утверждения военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", — цитирует Примака агентство Белта.
Ожидается, что документ будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета министров Союзного государства и в случае одобрения направлен для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.
По словам представителя Генштаба, работа над документом ведется в плановом порядке.
Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич отмечал в апреле, что проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и РФ находится на согласовании в госорганах.