Минск и Москва планируют в 2018 году утвердить проект военной доктрины СГ

МИНСК, 26 окт — РИА Новости. Проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и России планируется утвердить до конца 2018 года, сообщил в пятницу начальник второго отдела информационно-аналитического управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Примак.

"Считаем срок утверждения военной доктрины в 2018 году вполне реалистичным", — цитирует Примака агентство Белта.

Ожидается, что документ будет рассмотрен 13 декабря на очередном заседании Совета министров Союзного государства и в случае одобрения направлен для утверждения в Высший государственный совет Союзного государства.

По словам представителя Генштаба, работа над документом ведется в плановом порядке.

Ранее представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщал, что проект военной доктрины СГ планируется представить в союзный Совмин в 2018 году. По словам Буторина, военная доктрина призвана отображать взгляд двух стран на обеспечение безопасности всего Союзного государства.

Председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич отмечал в апреле, что проект военной доктрины Союзного государства Белоруссии и РФ находится на согласовании в госорганах.