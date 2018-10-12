Лукашенко призвал россиян и белорусов не уезжать учиться на Запад

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным, чтобы белорусская и российская молодежь училась в учебных заведениях на территории Союзного государства, а не уезжала в западные страны.

"Мы должны делать все, чтобы наша молодежь, Белоруссии и России, смотрели друг на друга прежде всего, а не так, как порой бывает: россияне смотрят через Беларусь дальше на Запад, и белорусы… Около 50 человек белорусов поступают в российские вузы, учатся в России, а на Запад уехали две тысячи для того, чтобы получить образование. Закрыться не можем, это дело каждого. Но мы должны сделать так, чтобы наши молодые люди учились в России и Беларуси", — сказал Лукашенко в пятницу в Могилеве, выступая на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

Хотелось бы, чтобы больше белорусов учились в России и побольше россиян — в Белоруссии, подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, за молодежью — будущее, и предложил в следующем году посвятить Форум регионов двух стран молодежной тематике. "Подумайте, может быть, действительно мы смогли бы организовать солидный форум и посвятить его молодежи", — отметил глава белорусского государства.

Он подчеркнул, что молодому поколению "надо прививать желание жить и работать на родной земле, ведь именно от молодежи зависит будущее двух стран… в единстве и единении".

Белорусский президент заявил, что ценит масштабность и высокий уровень представительства нынешнего Форума регионов. По его словам, такие мероприятия "сближают наши народы, делают единым целым, которое разорвать практически никому невозможно".