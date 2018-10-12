МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Западные санкции против РФ повышают актуальность сотрудничества Москвы и Минска, интенсификация которого дает возможность отчасти компенсировать их негативное влияние, заявил в пятницу в Могилеве госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Надо не очень смотреть на то, что творится вокруг. Надо просто работать друг с другом, искать взаимную выгоду в сотрудничестве", — сказал Рапота журналистам.

По его словам, "атмосфера и обстановка введения санкций (против России — ред.) нарушает торгово-экономические связи, прежде всего, Российской Федерации с другими государствами".

"Какие-то коррективы должны вноситься в экономику Российской Федерации, и это делается, и плюс — в отношения с Беларусью, потому что значимость таких торговых партнеров возрастает. Россия признательна Республике Беларусь, что где-то те потери, которые, может быть, несет экономика, торговля России в связи с санкциями, восполняются отношениями с таким верным союзником, которым является Республика Беларусь", — подчеркнул госсекретарь.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.