Матвиенко считает Союзное государство золотым стандартом интеграции

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает практику создания Союзного государства РФ и Белоруссии эталоном, золотым стандартом интеграции.

"Сегодня Союзное государство — это самое прочное объединение на евразийском пространстве. Наш союз смело можно назвать эталоном, золотым стандартом интеграции", — сказала спикер, выступая в пятницу на V Форуме регионов двух стран.

Парламентарий также считает, что для достижения новых показателей в промышленной кооперации нужно уделять больше внимания анализу производственных возможностей регионов двух стран. "Нужно научиться выстраивать цепочки таким образом, чтобы обе стороны, работая на равных условиях, дополняли и поддерживали друг друга, не пускаясь в ненужную конкуренцию", — сказала Матвиенко.

Что касается агропромышленного комплекса, здесь важно устранять барьеры во взаимной торговле, обеспечивать беспрепятственный транзит и равные условия для товаропроизводителей двух стран, сказала парламентарий. "Следует также совместно и решительно пресекать случаи недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей при поставках товаров на рынке ЕАЭС", — заключила Матвиенко.