Роуминг в Союзном государстве отменят за полтора года, считает Матвиенко

14:2112.10.2018
(обновлено: 14:32 12.10.2018)
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МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в ближайшие полтора года может быть реализована дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства России и Белоруссии.
"В августе наши профильные министерства подготовили дорожную карту", — сообщила Матвиенко журналистам в пятницу. "В ближайшее время, в течение одного-полутора лет эта дорожная карта будет выполнена", — добавила она. Матвиенко также подчеркнула, что тема отмены роуминга на территории Союзного государства "точно будет решена".
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