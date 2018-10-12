Роуминг в Союзном государстве отменят за полтора года, считает Матвиенко

Роуминг в Союзном государстве могут отменить в течение полутора лет. Архивное фото

Роуминг в Союзном государстве могут отменить в течение полутора лет. Архивное фото

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в ближайшие полтора года может быть реализована дорожная карта по отмене роуминга на территории Союзного государства России и Белоруссии.

"В августе наши профильные министерства подготовили дорожную карту", — сообщила Матвиенко журналистам в пятницу. "В ближайшее время, в течение одного-полутора лет эта дорожная карта будет выполнена", — добавила она. Матвиенко также подчеркнула, что тема отмены роуминга на территории Союзного государства "точно будет решена".

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