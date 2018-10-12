Матвиенко призвала не позволять расшатывать российско-белорусские отношения

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает важность российско-белорусских отношений, их многовековую историю и призывает не допустить попытки расшатать отношения между странами.

На встрече с главами российских и белорусских регионов Матвиенко попросила руководителей субъектов РФ "держать в приоритете" сотрудничество с коллегами из Белоруссии.

"Очень важно не только экономическое сотрудничество, но и гуманитарные связи и человеческие. Желающих расшатать наши многовековые связи очень много", — подчеркнула спикер.

По ее словам, "особенно в это сложное время, в котором мы находимся, нужно объединять наши усилия и работать на благо народов наших стран". Хороший пример для двустороннего сотрудничества показывают и президенты России и Белоруссии", — подчеркнула она.

Матвиенко также попросила белорусских коллег обратить внимание на возможность полноценного развития экономического сотрудничества с Крымом и Севастополем. "Мы построили Крымский мост", — сказала спикер. По ее словам, появилась хорошая возможность напрямую доставлять продукцию белорусских производителей на полуостров.

В свою очередь глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович отметил растущий интерес представителей регионов, бизнеса к ежегодным региональным форумам двух стран. Он отметил, что в пятом форуме регионов в Могилеве с российской стороны принимают участие более 2 тысяч человек.