Рапота: необходимо эффективнее использовать потенциал научного сообщества

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. России и Белоруссии необходимо более эффективно использовать потенциал научного сообщества двух стран с тем, чтобы перевести экономику Союзного государства на качественно новый уровень, заявил госсекретарь союзного государтва Григорий Рапота в ходе пятого заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству в Могилеве.

"Особое внимание в концепции гармонизации законодательства уделено формированию научно-технологического пространства. Нам нужно более эффективно использовать потенциал научного сообщества. Это позволит перевести экономику Союзного государства на качественно новый уровень", — сказал Рапота.

Он также отметил, что в концепции сближения законодательств упор будет сделан на обеспечении равных условий для хозяйствующих субъектов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Захарова призвала называть белорусов "братьями"

В рамках форума также проходит пресс-тур журналистов двух стран, организованный Постоянным Комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Республики Беларусь.