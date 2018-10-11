Постком прорабатывает регламент Премии Союзного государства

МОГИЛЁВ, 11 окт – РИА Новости. Постоянный Комитет Союзного государства прорабатывает вопросы регламента вручения Премии Союзного государства, в том числе, по определению возможных кандидатов на её получение, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Российские и белорусские журналисты в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Республики Беларусь, освещают работу V Форума регионов Белоруссии и России, основные мероприятия которого проходят в белорусском Могилеве 11-12 октября.

"Как показывает опыт, очень много вопросов поднимается на форуме регионов, в прошлый раз мы говорили об учреждении Премии Союзного государства в области науки и техники, и это предложение нашло поддержку на всех уровнях. И сейчас уже решение принято об этом, прорабатываются вопросы, связанные с регламентом вручения этой премии, отбора кандидатов", — сказал Рапота.

Для участия в форуме в Могилев прибыли представители 35 российских регионов: от Брянской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. Это говорит о том, что люди верят в наше союзное строительство, в успех союзного договора и наших союзных отношений, добавил госсекретарь.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.

