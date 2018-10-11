Минск и Москва обеспечат равные условия для субъектов хозяйствования

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства (СГ) планируют в дальнейшем работать над обеспечением равных условий для субъектов хозяйствования, это предусмотрено концепцией сближения законодательств двух стран, сообщил в четверг госсекретарь СГ Григорий Рапота.

Концепция совершенствования законодательства и развития СГ обсуждается в ходе V Форума регионов Белоруссии и России, основные мероприятия которого проходят в белорусском Могилеве 11-12 октября. Концепция подготовлена по итогам мониторинга союзного договора от 8 декабря 1999 года.

"Концепция состоит из 12 разделов, основной упор мы делаем на обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования. Это вопрос, который является, пожалуй, одним из основных предметов споров, противоречий и взаимных претензий, поэтому ему уделяется особое внимание", — заявил Рапота в ходе одного из заседаний в рамках форума. По словам госсекретаря, "совершенно очевидно, что проект "Союзное государство" жив, и на пути его созидания сделано много полезного, хотя еще многое предстоит сделать".

В частности, как отметил Рапота, не реализованы положения договора, которые касаются некоторых союзных органов. "Если высший государственный совет, совет министров союзного государства сформированы и функционируют, то парламент Союзного государства не создан – двухпалатный и выборный, как это предусмотрено договором… Не создан суд Союзного государства, Счетная палата, Комиссия по правам человека и другие органы", — констатировал госсекретарь.

Он также добавил, что ситуацию осложняет "неопределенный статус Союзного государства". "Если некоторые интеграционные объединения являются международными организациями, то международная правосубъектность Союзного государства подразумевается договором, но прямо не прописана", — заключил Рапота.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.