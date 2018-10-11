Минск и Москва обеспечат равные условия для субъектов хозяйствования

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства (СГ) планируют в дальнейшем работать над обеспечением равных условий для субъектов хозяйствования, это предусмотрено концепцией сближения законодательств двух стран, сообщил в четверг госсекретарь СГ Григорий Рапота.
"Концепция состоит из 12 разделов, основной упор мы делаем на обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования. Это вопрос, который является, пожалуй, одним из основных предметов споров, противоречий и взаимных претензий, поэтому ему уделяется особое внимание", — заявил Рапота в ходе одного из заседаний в рамках форума. По словам госсекретаря, "совершенно очевидно, что проект "Союзное государство" жив, и на пути его созидания сделано много полезного, хотя еще многое предстоит сделать".
В частности, как отметил Рапота, не реализованы положения договора, которые касаются некоторых союзных органов. "Если высший государственный совет, совет министров союзного государства сформированы и функционируют, то парламент Союзного государства не создан – двухпалатный и выборный, как это предусмотрено договором… Не создан суд Союзного государства, Счетная палата, Комиссия по правам человека и другие органы", — констатировал госсекретарь.
Он также добавил, что ситуацию осложняет "неопределенный статус Союзного государства". "Если некоторые интеграционные объединения являются международными организациями, то международная правосубъектность Союзного государства подразумевается договором, но прямо не прописана", — заключил Рапота.
Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.