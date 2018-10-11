Рапота рассказал о работе над отменой роуминга между Россией и Белоруссией

МОГИЛЕВ, 11 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия начали продвигаться в вопросе отмены роуминга в Союзном государстве (СГ), профильные министерства ведут соответствующую работу, заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее Белоруссия и РФ договорились до 1 августа разработать "дорожную карту" поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи. Позднее Минсвязи Белоруссии сообщило, что Минск и Москва определили план действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства.

"Министерства ведут работу (по отмене роуминга – ред.)… Сейчас на наши запросы они ответили, что начинаем продвигаться", — сказал Рапота журналистам в кулуарах V Форума регионов Белоруссии и РФ, который проходит в белорусском Могилеве.

Госсекретарь добавил, что в этом случае Минску и Москве следует искать "комбинации, которые бы не нарушали всю систему мобильной связи". По словам Рапоты, урегулирование этого вопроса в России "создает некий прецедент", которому можно дальше следовать в Союзном государстве Белоруссии и РФ.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству. В марте 2018 года Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.