Москва и Минск могут отказаться от подписания балансов поставок продуктов

МОГИЛЕВ, 11 окт — РИА Новости. Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев не исключил, что через несколько лет Москва и Минск могут отказаться от практики подписания ежегодных балансов взаимных поставок продовольствия.

"Думаю, может быть, в течение 2-3 лет, когда мы окончательно поймем и сбалансируем наши спросы и предложения, мы и откажемся от этих документов", — сказал Лебедев журналистам в Могилеве в кулуарах форума регионов Белоруссии и России.

Между тем, по его словам, сегодня подобные документы необходимы. "Они учитывают особенности двух государств, помесячную поставку, они тонко выверены. Считаем, пока этот документ необходим", — подчеркнул представитель Минсельхоза РФ.

Касаясь обязательств сторон по исполнению подписанных в четверг в Могилеве балансах продовольствия на 2019 год, замминистра отметил, что не предполагается каких-либо санкций за возможное неисполнение документа. "Мы давно взаимодействуем… Это не тот документ, где можно говорить о мерах ответственности. Мы должны доверять друг другу, а не создавать дополнительные барьеры", — подчеркнул он. По словам представителя Минсельхоза РФ, "нет никаких оснований для нарушения балансов подписанных сегодня".

"Мы должны по-партнерски, внимательно смотреть на интересы нашего союзного государства. Мы создадим необходимы условия, чтобы в Беларуси чувствовали себя в этом отношении комфортно", — добавил Лебедев.