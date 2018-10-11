Россия и Белоруссия подписали балансы поставок продовольствия на 2019 год

МОГИЛЕВ, 11 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам на 2019 год, передает корреспондент РИА Новости.

С белорусской стороны документ подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц, с российской — статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Подписание прошло в четверг в Могилеве на полях форума регионов Белоруссии и России. В конце сентября Минсельхоз России сообщал, что документ был согласован и парафирован сторонами по итогам встречи главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонидом Зайцем, состоявшейся 19 сентября.

Как пояснил журналистам после подписания документа белорусский министр, объемы поставок продукции не только не ниже уровня 2018 года, но по поставкам мяса из Белоруссии на российский рынок превышают на 11% предыдущий баланс, по молоку — на 2,6%.

По его словам, балансы предусматривают "свободное взаимное перемещение белорусской сельхозпродукции на российский рынок, продукции РФ — на белорусский рынок", предусмотрена разбивка согласованных объемов по месяцам, видам продукции и предприятиям-поставщикам. "Учитывая то, что у нас интегрированные системы прослеживаемости поставок, электронные ветеринарные сертификаты, сопровождающие продукцию, у нас есть возможность до килограмма учитывать поступающую на наши общие рынки продукцию", — сказал Заяц.

Со своей стороны представитель Минсельхоза РФ отметил, что два ведомства ранее "достаточно давно детально прорабатывали" прогнозные балансы продовольствия. "В рамках Союзного государства мы предпримем все меры, чтобы этот объем был правильный и сбалансированный, и (чтобы — ред.) мы, действительно, выдерживали те цифры, которые прописаны в официальном документе", — сказал Лебедев.

Между тем, он не уточнил конкретные объемы продукции, которая будет поставляться согласно подписанному балансу из России на белорусский рынок в будущем году. По словам представителя Минсельхоза РФ, закрепленные в документе цифры отражают "правильный баланс". "У государств дружеские отношения и полное понимание в этом направлении", — подчеркнул Лебедев