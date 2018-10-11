Минск и Москва интегрируют системы прослеживаемости с/х товаров в этом году

МОГИЛЕВ, 11 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия до конца текущего года завершат работу по интеграции своих информационных систем прослеживаемости сельхозпродукции, сообщил в четверг в Могилеве статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

Белорусские и российские специалисты ведут работу по интеграции белорусской и российской информационных систем прослеживаемости движения сельхозпродукции и обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии и Россельхознадзор провели совещание 19-20 сентября в Смоленске, на котором, в частности, договорились продолжить эту работу.

"Белорусская сторона соблюдает все договоренности, детально отрабатывает все пункты дорожной карты, которые были намечены, в том числе и по системе интеграции в наши российские системы по качеству, безопасности, прослеживаемости продукции. Эта работа идет на самом высоком уровне. Последние тестовые испытания показали, что мы близки к 100% понимания интеграции этих систем", — сказал Лебедев на заседании аграрной секции форума регионов Белоруссии и России.

Он уточнил, что "по последним тестам, почти 99,7% документов у нас совпадают и имеют положительный результат". "Мы уверены, что до конца года мы закончим эту работу", — подчеркнул представитель Минсельхоза РФ.

Россельхознадзор потребовал от Белоруссии перехода на сопровождение продукции АПК электронными ветеринарными сертификатами для того, чтобы решить вопросы с прослеживаемостью продуктов в электронных системах, и грозил не пропускать в РФ продукцию с бумажными сертификатами.

В марте в Минске сообщили о начале отправки таких сертификатов в Россию в тестовом режиме, а в начале июня в правительстве доложили об итогах тестирования механизма. В Минсельхозпроде Белоруссии заявляли, что ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам уже с 1 июля, но российская сторона пока не наладила их прием. В этой связи профильные ведомства двух стран договорились о поставках до 1 января 2019 года продукции в том числе и по бумажным сертификатам.