РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Союзное государство

Москва и Минск подпишут контракты на $500 млн на Форуме регионов в Могилеве

0260
© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фотоФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начинает работу в среду в белорусском Могилеве, стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Захарова призвала называть белорусов "братьями"
Форум проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ. Он официально стартует 10 октября, но основные мероприятия запланированы на 11-12 октября. Главным событием мероприятия станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

Предполагается, что участие в пленарном заседании, которое состоится 12 октября, примут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. По данным пресс-службы Кремля, пленарное заседание будет предварять личная встреча Лукашенко и Путина. В свою очередь в пресс-службе белорусского президента сообщили, что во время личной встречи лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Ранее спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович выразил мнение, что площадка форума будет способствовать закреплению договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты на встрече в Сочи. "На состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Наша, парламентариев, задача — обеспечить законодательное сопровождение этих решений", — отмечал Мясникович.

Согласно программе, секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Мышковать" на санкциях против России - полный идиотизм, заявил Лукашенко
По информации верхней палаты белорусского парламента, ожидается подписание более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключают на форуме многомиллионные экспортные контракты. В нынешнем году их общая сумма планируется в размере не менее 500 миллионов долларов.

Всего же за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. К примеру, если по итогам III Форума регионов Белоруссии и России таких документов подписано примерно на 300 миллионов долларов, то по итогам IV форума — свыше 400 миллионов долларов.

Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.

Особенности и масштаб

В программе V Форума регионов — встреча спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России — Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко — с руководителями регионов двух стран.

Ожидается, что состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где пойдет речь о перспективах укрепления межпарламентских связей, а также роли парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Кроме того, впервые во время форума будет организован Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий.

Молочная продукция. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на молочную продукцию
В V Форуме регионов намечено участие более 20 губернаторов российских регионов — Московской, Брянской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и других. Заявки подали также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.

С белорусской стороны свое участие подтвердили все губернаторы. Всего же в основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тысяч человек.

Одной из особенностей предстоящего мероприятия станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы двух стран. В рамках национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки — продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, состязательные соревнования и другие мероприятия.

Будут также работать региональные площадки, где белорусская сторона представит свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.

Комментировать
Союзное государство
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена