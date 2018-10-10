Москва и Минск подпишут контракты на $500 млн на Форуме регионов в Могилеве

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начинает работу в среду в белорусском Могилеве, стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов.

Форум проводится под эгидой верхних палат парламентов Белоруссии и РФ. Он официально стартует 10 октября, но основные мероприятия запланированы на 11-12 октября. Главным событием мероприятия станет пленарное заседание на тему "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

Предполагается, что участие в пленарном заседании, которое состоится 12 октября, примут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. По данным пресс-службы Кремля, пленарное заседание будет предварять личная встреча Лукашенко и Путина. В свою очередь в пресс-службе белорусского президента сообщили, что во время личной встречи лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.

Ранее спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович выразил мнение, что площадка форума будет способствовать закреплению договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты на встрече в Сочи. "На состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Наша, парламентариев, задача — обеспечить законодательное сопровождение этих решений", — отмечал Мясникович.

Согласно программе, секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.

По информации верхней палаты белорусского парламента, ожидается подписание более 70 документов о сотрудничестве — на межправительственном, областном и районном уровнях. Традиционно деловые круги заключают на форуме многомиллионные экспортные контракты. В нынешнем году их общая сумма планируется в размере не менее 500 миллионов долларов.

Всего же за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. К примеру, если по итогам III Форума регионов Белоруссии и России таких документов подписано примерно на 300 миллионов долларов, то по итогам IV форума — свыше 400 миллионов долларов.

Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.

Особенности и масштаб



В программе V Форума регионов — встреча спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России — Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко — с руководителями регионов двух стран.

Ожидается, что состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где пойдет речь о перспективах укрепления межпарламентских связей, а также роли парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.

Кроме того, впервые во время форума будет организован Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий.

В V Форуме регионов намечено участие более 20 губернаторов российских регионов — Московской, Брянской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Воронежской, Вологодской, Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и других. Заявки подали также 17 руководителей представительных органов власти российских регионов.

С белорусской стороны свое участие подтвердили все губернаторы. Всего же в основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тысяч человек.

Одной из особенностей предстоящего мероприятия станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы двух стран. В рамках национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки — продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, состязательные соревнования и другие мероприятия.

Будут также работать региональные площадки, где белорусская сторона представит свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.