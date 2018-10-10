Москва и Минск подпишут контракты на $500 млн на Форуме регионов в Могилеве

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Пятый по счету Форум регионов Белоруссии и России начинает работу в среду в белорусском Могилеве, стороны планируют подписать коммерческие контракты на сумму не менее 500 миллионов долларов.
Предполагается, что участие в пленарном заседании, которое состоится 12 октября, примут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. По данным пресс-службы Кремля, пленарное заседание будет предварять личная встреча Лукашенко и Путина. В свою очередь в пресс-службе белорусского президента сообщили, что во время личной встречи лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений.
Ранее спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович выразил мнение, что площадка форума будет способствовать закреплению договоренностей на высшем уровне, которые были достигнуты на встрече в Сочи. "На состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Наша, парламентариев, задача — обеспечить законодательное сопровождение этих решений", — отмечал Мясникович.
Согласно программе, секции пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.
Всего же за время существования форума заключено коммерческих контрактов и соглашений на сумму около 930 миллионов долларов. К примеру, если по итогам III Форума регионов Белоруссии и России таких документов подписано примерно на 300 миллионов долларов, то по итогам IV форума — свыше 400 миллионов долларов.
Ранее форум дважды проходил в Минске, также его площадками становились Сочи и Москва.
Особенности и масштаб
В программе V Форума регионов — встреча спикеров верхних палат парламентов Белоруссии и России — Михаила Мясниковича и Валентины Матвиенко — с руководителями регионов двух стран.
Ожидается, что состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству, где пойдет речь о перспективах укрепления межпарламентских связей, а также роли парламентского измерения в развитии белорусско-российских отношений.
Кроме того, впервые во время форума будет организован Совет делового сотрудничества, где основные направления взаимодействия и совместные проекты обсудят руководители компаний и предприятий.
С белорусской стороны свое участие подтвердили все губернаторы. Всего же в основных и сопутствующих мероприятиях форума ожидается участие около 2 тысяч человек.
Одной из особенностей предстоящего мероприятия станет выставка-ярмарка ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы двух стран. В рамках национальных праздничных экспозиций пройдут мастер-классы, выставки — продажи изделий художественных ремесел, народные игровые аттракционы, фольклорные игровые программы с участием любительских коллективов, дегустация национальных блюд, состязательные соревнования и другие мероприятия.
Будут также работать региональные площадки, где белорусская сторона представит свой торгово-экономический, историко-культурный и туристический потенциал.