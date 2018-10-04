Россотрудничество рассмотрит возможность открытия центра в Могилеве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россотрудничество рассматривает возможность открыть центр в Могилеве в Белоруссии, сообщила руководитель организации Элеонора Митрофанова во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сейчас наши центры есть практически во всех странах СНГ. В некоторых странах, в Армении — это несколько точек, в Белоруссии — это Минск, Брест, Гомель. Может быть, мы будем открывать в Могилеве. Практически по всем странам СНГ у нас существуют дорожные карты", — сообщила Митрофанова.

Выбор Могилева в качестве города, где может быть открыт центр Россотрудничества, она объяснила тем, что организация старается работать во всех крупных городах.

Она также напомнила, что на сегодняшний день в приоритетах Россотрудничества — работа со странами СНГ, добавив, что в условиях ограниченных ресурсов организация основные средства и силы пытается перенаправить в страны постсоветского пространства.

"Поскольку это ближайшие наши соседи — это первое, о чем нужно сказать, а c соседями нужно дружить. Второе — это огромное количество людей, которые владеют русским языком, знают русскую культуру", — пояснила Митрофанова.

"Сквозным приоритетом" при этом, по ее словам, является молодежь, а Россотрудничество пытается перестраивать свою работу под молодое поколение.

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