МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Плодотворное сотрудничество России и Белоруссии успешно прирастает Сибирью; в этом смогут убедиться журналисты — участники пресс-тура по Иркутской области, который проходит 2-6 октября под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

О росте потенциала экономического взаимодействия Прибайкалья и Республики Беларусь пойдет речь в администрации Иркутской области. Участники тура встретятся с губернатором Сергеем Левченко, который даст свою оценку вклада белорусов в развитие края.

В области действуют "Иркутский торговый дом "Белшина", представительство Бобруйского шинного завода, сервисный центр завода МТЗ по ремонту и продаже тракторов "Беларусь".

Сейчас в Прибайкалье живут более 50 тысяч белорусов, большинство которых являются членами Иркутского товарищества белоруской культуры имени Яна Черского и его молодежного крыла — клуба "Кривичи". У истоков обеих организаций стоял энтузиаст и знаток белорусских традиций Олег Рудаков; с ним и другими активистами представится возможность встретиться представителям СМИ двух стран.

Нигде в стране белорусские национальные традиции не хранятся столь бережно, как в Прибайкалье. Основание утверждать это дают не только итоги рейтингового голосования на портале администрации города Иркутска, где белорусская диаспора заняла первое место среди десятков других национальных объединений. Это мнение выражают многие как в Белоруссии, так и в России, этот факт признает и руководство Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России" (ФНКА).

Диаспора белорусов Прибайкалья не случайно считается одной из самых мощных в этих краях. Еще до октябрьской революции 1917 года, в столыпинские времена белорусские переселенцы, потянувшиеся за своим земляком, известным геологом и исследователем Сибири Яном Черским, основали более полутора сотен сел и деревень. Их потомки в третьем и четвертом поколении не оторвались от своих исторических корней — в крае действует 12 филиалов Иркутского товарищества белорусской культуры.

Участники тура посетят деревню Тургеневку, основанную белорусскими переселенцами из Западного Полесья почти два столетия назад, и увидят, как жители смогли сохранить на сибирской земле элементы традиционного быта и традиций далекой исторической родины.

Журналисты также побывают в поселке Листвянка у истока Ангары на берегу озера Байкал, поднимутся на Камень Черского — вершину одной из гор, названную в честь исследователя Байкала, выходца из Витебской губернии.