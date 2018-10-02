МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Плодотворное сотрудничество России и Белоруссии успешно прирастает Сибирью; в этом смогут убедиться журналисты — участники пресс-тура по Иркутской области, который проходит 2-6 октября под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
О росте потенциала экономического взаимодействия Прибайкалья и Республики Беларусь пойдет речь в администрации Иркутской области. Участники тура встретятся с губернатором Сергеем Левченко, который даст свою оценку вклада белорусов в развитие края.
В области действуют "Иркутский торговый дом "Белшина", представительство Бобруйского шинного завода, сервисный центр завода МТЗ по ремонту и продаже тракторов "Беларусь".
Сейчас в Прибайкалье живут более 50 тысяч белорусов, большинство которых являются членами Иркутского товарищества белоруской культуры имени Яна Черского и его молодежного крыла — клуба "Кривичи". У истоков обеих организаций стоял энтузиаст и знаток белорусских традиций Олег Рудаков; с ним и другими активистами представится возможность встретиться представителям СМИ двух стран.
Нигде в стране белорусские национальные традиции не хранятся столь бережно, как в Прибайкалье. Основание утверждать это дают не только итоги рейтингового голосования на портале администрации города Иркутска, где белорусская диаспора заняла первое место среди десятков других национальных объединений. Это мнение выражают многие как в Белоруссии, так и в России, этот факт признает и руководство Федеральной национально-культурной автономии "Белорусы России" (ФНКА).
Участники тура посетят деревню Тургеневку, основанную белорусскими переселенцами из Западного Полесья почти два столетия назад, и увидят, как жители смогли сохранить на сибирской земле элементы традиционного быта и традиций далекой исторической родины.
Журналисты также побывают в поселке Листвянка у истока Ангары на берегу озера Байкал, поднимутся на Камень Черского — вершину одной из гор, названную в честь исследователя Байкала, выходца из Витебской губернии.