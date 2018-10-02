В Минске ждут закрепления договоренностей Лукашенко и Путина

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Площадка пятого Форума регионов будет способствовать закреплению договоренностей президента Белоруссии Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина, которые были достигнуты на встрече в Сочи, считает спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.

Форум регионов двух стран пройдет 11-12 октября в Могилеве. Планируется, что в пленарном заседании примут участие Путин и Лукашенко. Ранее вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина сообщала, что в рамках форума регионов планируется заключить коммерческие контракты на сумму около 500 миллионов долларов.

"На состоявшейся 21 сентября в Сочи встрече президентов Беларуси и России приняты важные решения по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества. Наша, парламентариев, задача — обеспечить законодательное сопровождение этих решений. Полагаю, что площадка Форума регионов будет способствовать закреплению сочинских договоренностей", — сказал Мясникович во вторник, открывая осеннюю сессию в парламенте.

По словам спикера, "ожидания от этого мероприятия большие". "Планируется подписать новые соглашения о сотрудничестве между регионами и многомиллионные коммерческие экспортные контракты", — заметил Мясникович.

Заявки на участие в форуме регионов, по данным спикера, поступили от 21 губернатора и 16 руководителей представительных органов власти российских регионов.

В Сочи 21 сентября прошли переговоры белорусского и российского президентов, в которых также приняли участие руководители и члены правительств. Лукашенко заявил, что переговоры были тяжелыми, но результативными. Стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере, поставках продукции, в том числе белорусского продовольствия в РФ. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Лукашенко и Путин в телефонном разговоре, который состоялся после переговоров в Сочи, окончательно урегулировали вопросы о поступлении в белорусский бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за природный газ.