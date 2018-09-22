МИНСК, 22 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по теме промышленной кооперации у Минска и Москвы существует "полное понимание".

Как сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера, об этом Лукашенко рассказал на совещании в Минске с членами белорусского правительства, на котором обсуждались итоги прошедших в пятницу белорусско-российских переговоров на высшем и высоком уровне.

По информации пресс-службы, "на совещании Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости создавать в России дублирующие производства и выступает за кооперацию в промышленности".

Он привел пример, что если в Белоруссии есть предприятие БелАЗ, то зачем подобное предприятие по выпуску автомобилей большой грузоподъемности создавать в России. "Нет такой необходимости. Обращено было внимание (во время переговоров в Сочи — ред.) на работу по кооперации, как это было и ранее. Полное взаимопонимание с президентом России", — констатировал белорусский президент.

По его словам, в Сочи "речь шла об известных проблемах машиностроительных комплексов". "Мы особенно много внимания уделили этому на переговорах в формате один на один. В том ключе, что нам не надо было бы повторять одно и то же производство, создавая предприятия, особенно в России", — отметил Лукашенко. "Но вся беда в том, что мы там плохо работаем. Плохо мы еще работаем со своими коллегами — министр с министром, вице-премьер с вице-премьером", — сказал он.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что в Сочи стороны говорили "о равных условиях хозяйствования, так называемом утилизационном сборе".

Присутствовавший на совещании заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко позже рассказал о белорусско-российских переговорах на уровне вице-премьеров по теме равных условий хозяйствования, уплаты и компенсации утилизационного сбора. "Согласно нашим договоренностям, до 1 октября министерства промышленности представят развернутый анализ условий хозяйствования машиностроительных заводов. Самое главное, что мы понимаем: крупные машиностроительные заводы должны иметь равные условия хозяйствования", — отметил он.

Ляшенко также подчеркнул, что для Белоруссии и России сегодня нет необходимости в создании дублирующих производств. "Кооперация, обмен поставками узлов будут только способствовать укреплению автопроизводителей обеих стран", — подчеркнул он.