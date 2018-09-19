Премьер Белоруссии высоко оценил деятельность Сбербанка в республике

МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанка в реализации проектов, значимых для экономики республики.
"Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанк в реализации проектов, значимых для экономики и промышленного сектора страны. По его словам, сегодня в экономике Беларуси работает порядка 3,8 миллиарда долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой Сбербанк", — сообщила пресс-служба кабмина.
Он уточнил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие передовых банковских и информационных технологий.
Со своей стороны, Хасис обратил внимание, что белорусский рынок для Сбербанка – стратегический и перспективный, и выразил готовность обсудить широкий круг вопросов для активизации взаимодействия с республикой по различным направлениям, добавили в пресс-службе.