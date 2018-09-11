Бабич пообещал вывести отношения с Белоруссией на новый уровень

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Новый посол России в Белоруссии Михаил Бабич заявил о готовности сделать все возможное, чтобы вывести отношения двух стран на качественно новый уровень, сообщило во вторник посольство РФ в Минске.

Во вторник Бабич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею. После церемонии стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего российско-белорусского взаимодействия. По информации пресс-службы белорусского МИД, в частности, были обсуждены шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества.

"Бабич обратил внимание, что Беларусь является для России главным союзником и партнером, заверил, что готов сделать все возможное для того, чтобы вывести отношения двух стран по всем направлениям на качественно новый уровень, особое внимание уделяя развитию Союзного государства, в котором дальнейшее укрепление братских союзнических отношений являются для России стратегическим приоритетом", — говорится в сообщении посольства России в Белоруссии в twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой в Сочи Александром Лукашенко назначил послом в Белоруссии Бабича. Он сменил этом посту Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

В министерстве иностранных дел Белоруссии тогда выразили надежду, что статус спецпредставителя президента РФ, которым наделен новый посол России, позволит странам более эффективно и оперативно решать вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.