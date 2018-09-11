Бабич вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с послом РФ в Минске Михаилом Бабичем по случаю вручения им копий верительных грамот, стороны обсудили шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба белорусского МИД.
Макей пожелал успехов послу России и выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой, отметили в пресс-службе.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества", — добавили в ведомстве. Стороны также затронули тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
В министерстве иностранных дел Белоруссии тогда выразили надежду, что статус спецпредставителя президента РФ, которым наделен новый посол России, позволит странам более эффективно и оперативно решать вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.