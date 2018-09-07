МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул покидает свой пост в связи с назначением торговым представителем России в Республике Белоруссия, следует из сообщения, опубликованного на сайте правительство РФ.

"Назначить Асаула Николая Анатольевича торговым представителем Российской Федерации в Республике Белоруссия, освободив его от занимаемой должности", — говорится в распоряжении.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге, в 2007-2010 годах возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга, с 16 декабря 2010 года занимал должность замглавы Минтранса, курировал вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

Несколько источников в отрасли говорили РИА Новости ранее в августе, что уход Асаула обсуждается, но конкретного решения и сроков пока нет, а на его место в Минтранс может придти нынешний глава Росавтодора Роман Старовойт. При этом сам Старовойт долгое время работал под непосредственным руководством Асаула в правительстве Санкт-Петербурга.

В мае первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса. В июне от должности замглавы Минтранса по его собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, который курировал вопросы водного транспорта, в начале августа на эту должность был назначен Юрий Цветков, до назначения возглавлявший "Новошип", который входит в группу "Совкомфлот". В августе же на должность первого заместителя транспортного ведомства был назначен первый замглавы госкомпании "Автодор" Иннокентий Алафинов.