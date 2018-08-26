Лукашенко пока не обдумывал кандидатуру нового посла Белоруссии в России

МИНСК, 26 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пока не обдумывал кандидатуру нового посла республики в Москве, а появившаяся информация на этот счет является "абсолютной неправдой".

Ранее Лукашенко принял ряд кадровых решений, назначив, в частности, вице-премьером Игоря Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в РФ. Между тем после встречи Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина в Сочи 22 августа в некоторых белорусских СМИ появилась информация, что новым послом республики в России может стать первый замглавы администрации президента Белоруссии и председатель баскетбольной федерации Максим Рыженков.

"Нет, это неправда, что … пишут в интернете, в средствах массовой информации. Это абсолютная неправда. Я даже больше скажу: я даже не рассматриваю этого человека послом в Российской Федерации", — сообщил Лукашенко в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на соответствующий вопрос. Интервью было показано в воскресенье.

Белорусский лидер предположил, что кто-то специально осуществляет подобные информационные вбросы. "Я даже еще и вопросы эти не продумывал лично, не то что кандидатуры… Найдем мы достойного человека (на должность посла в РФ — ред.)", — заверил президент.

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