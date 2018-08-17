В "Орленке" отпраздновали День Союзного государства России и Белоруссии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Суворовцы Нахимовского военно-морского училища, а также кадеты из РФ и Белоруссии приняли участие в праздновании Дня Союзного государства России и Белоруссии в детском центре "Орлёнок" Краснодарского края, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее в детском центре открылась военно-патриотическая смена "Отечества достойные сыны".

"Сегодня в "Орлёнке" прошел День Союзного государства России и Беларуси, на котором присутствовали участники военно-патриотической смены учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ России и Беларуси "Отечества достойные сыны", — говорится в сообщении.

На площади детского лагеря "Олимпийская деревня" с танцевальными номерами выступили учащиеся Гомельского кадетского училища, воспитанницы из пансиона Минобороны РФ, а также воспитанники школы-студии "Юные Александровцы", уточнили в ведомстве.

"Россия и Беларусь на протяжении многих веков идут вместе рука об руку. Мы всегда рады нашим друзьям из Союзного государства. Впереди у нас ещё много нерешённых задач, открывающихся перспектив и новых идей. Дорога будет нелёгкой, но на нашей стороне – историческая связь двух народов, пройденные вместе испытания и радость общих побед", — приводятся в сообщении приветственные слова директора детского центра Александра Джеуса.

Отмечается, что почетным гостем мероприятия стал первый заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания союза Белоруссии и России Николай Самосейко.

Представители кадетских корпусов приняли участие в акции "Дерево мира", в ходе которой были посажены саженцы восточного кустарника. Для посадки была использована земля, которую делегации привезли из своих регионов – от Бреста до Владивостока, пояснили в Минобороны.

"В этот же день прошла выставка-презентация суворовских военных кадетских корпусов, на которой развернулись тематические площадки, знакомящие с историей и деятельностью училищ", — добавляется в сообщении.

Всероссийский детский центр "Орленок" находится на берегу Черного моря в Краснодарском крае в 45 километрах от города Туапсе. Ежегодно в лагере реализуется более 50 различных программ, направленных на образование, воспитание и оздоровление детей и подростков. Одновременно в "Орленке" могут отдыхать порядка 3,5 тысячи детей летом и 1,2 тысячи — зимой. В 2012 году "Орленку" был присвоен статус ассоциированной школы ЮНЕСКО.