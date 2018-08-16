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Дружба Горького с Богдановичами: пример для русских и белорусов

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© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Творческий союз и дружба Максима Горького с семьей белорусского этнографа и фольклориста Адама Богдановича, отца поэта Максима Богдановича, должна быть для русских и белорусов примером  того, как нужно поддерживать друг друга, считает директор белорусского института литературоведения имени Янки Купалы Иван Саверченко.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Матвиенко отметила востребованность и современность произведений Горького
В четверг в музее Максима Богдановича в Ярославле прошел круглый стол в рамках экспертно-медийного тура "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", приуроченный к 150-летию великого русского писателя и организованный Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с МИА "Россия сегодня". Участники обсудили совместные культурно-образовательные проекты двух государств, совместные реализованные проекты, связанные с писателями Максимом Горьким и Максимом Богдановичем.

Союз народов

На круглом столе было отмечено, что Горький был другом и коллегой Адама Богдановича, а впоследствии они породнились – Богданович женился на сестре супруги Горького.

"Пример отношений между Максимом Горьким и Адамом Богдановичем, поддержка со стороны Максима Горького семьи Богдановичей и влияние на формирование таланта Максима Богдановича, нашего великого национального поэта – это образец того, как люди, творческие личности должны поддерживать друг друга. Как они должны помогать и взаимообогащать  один одного. Важно, чтобы для людей, русских и белорусов, это всегда являлось образцом взаимной поддержки и взаимопонимания", — подчеркнул Саверченко.  

Он рассказал, что удивлен и поражен трепетным отношением русских людей к семье Богдановичей.

"Так сложилась судьба, что Богдановичи оказались в России. И мы видим, как российская земля, русские люди с любовью и радостью приняли белорусскую семью. Феноменальная вещь — его талант именно здесь, в России, сформировался и достиг своего кульминационного развития. Совершенно молодой человек стал гением национальной литературы. Признанным поэтом, классиком", — сказал Саверченко. 

По его мнению, "это пример, урок взаимной доброжелательности белорусского и русского народа". 

Город Минск. Архивное фото
© Flickr / Chris Price
В Минске хотят провести выставку о творчестве Горького
Заведующая музеем Наталья Прохорова в ответ на это  рассказала, что небольшое деревянное здание музея, в котором Максим Богданович прожил всего два года, сохранился усилиями ярославцев. Когда исторический центр отстраивался после повреждений, нанесенных Белогвардейским мятежом в 1918 году, было решено снести деревянные постройки, но краеведы отстояли дом Богдановича. При этом его перенесли на другую сторону улицы – буквально по бревнышку.

"Возвращаясь к теме связи Горького и Богдановичей, хочу отметить, что у нас в музее есть документ, который касается дела, по которому в 1932 году Адама Егоровича фактически репрессировали, но только родство с Горьким его спасло от высылки куда-то из Ярославля… Возможно, Горький даже спас Адаму Егоровичу жизнь", — заявила Прохорова.

Эксперты круглого стола отметили, что важную миссию выстраивания взаимоотношений русского и белорусского народов выполняют сегодня в том числе литераторы и филологи — именно они укрепляют традиции культурного и литературного обмена.

"Такие встречи – это, прежде всего, восстановление связей между Россией и Белоруссией. И причем они идут по разным направлениям – и по науке, и по культуре, и по театру…  Когда мы объединяем архивы, получатся прекрасные, замечательные издания, получаются хорошие книги, учебники", — отметила старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Ольга Быстрова.  

Ценные воспоминания

На круглом столе Быстрова анонсировала выход книги "Максим Горький и Богдановичи: союз, рожденный на берегах Волги". Книга готовится в рамках гуманитарного проекта "Горький и Богдановичи" при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства.  Издание будет представлять собой сборников фотографий и документов, касающихся связи русского писателя с семьей Богдановичей: он был другом и коллегой главы семьи Адамом Егоровичем, а впоследствии они породнились – Богданович женился на сестре супруги Горького.

Максим Горький на своей даче в Горках
© РИА Новости / М. Бессмертный
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Биография Максима Горького
"Эта книга отражает сущность людей того времени. Эта книга очень важная не только для Белоруссии, но и для России, потому что слишком много утеряно, слишком много теперь придется восстанавливать… Мы очень рассчитываем, что где-то в ноябре эта книга выйдет", — рассказала собеседница РИА Новости.

В книге будет ранее не публиковавшаяся переписка Максима Горького и Адама Богдановича. 

"Будут представлены воспоминания Адама Богдановича, которые он оставил после смерти Максима Горького. Чем они интересны — они публиковались несколько раз – и в 1937 году, сразу после смерти писателя, они публиковались в 1940 году, и последний вариант выходил в 1965 году. Но все они были очень четко порезаны", — рассказал Быстрова.

"В качестве примера могу такой привести: например, упоминаются фамилии Рыкова Алексея (первый народный комиссар внутренних дел РСФСР – ред.), с которым Горький был знаком в 1902 году, но Рыков году был арестован, нельзя о нем упоминать. Богданович упоминает о том, что подпольные типографии — под вывеской Генриха Ягоды (нарком внутренних дел СССР – ред.). Ягоду тоже нельзя упоминать, потому что он был расстрелян. И таких имен было очень много. И эти записи просто вычеркивались. Как мы теперь говорим, воспоминания были опубликованы с купюрами", — отметила собеседница.

По ее словам, публикация авторских воспоминаний дает "полное представление о том, что была за эпоха".

"Разумеется, здесь будут материалы, касающиеся Максима Богдановича, их предоставил белорусский литературный музей Максима Богдановича. И поэтому я думаю, что книга будет очень интересная…  объемная по своим знаниям", — подчеркнула Быстрова.

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