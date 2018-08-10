Эксперты из РФ и РБ обсудят творческое содружество Горького и Богдановичей

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Экспертно-медийный семинар по местам творчества Максима Горького и его друга, белорусского этнографа и фольклориста Адама Богдановича, стартует во вторник в Нижнем Новгороде.

Российские и белорусские журналисты — участники семинара "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги" примут участие в круглом столе, организованным Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Представители Института мировой литературы имени А.М. Горького (ИМЛИ) и Института литературоведения имени Янки Купалы расскажут о современном прочтении работ великого русского писателя, о поддержке, которую он оказывал Адаму Богдановичу и его сыну — будущему классику белорусской литературы, поэту Максиму Богдановичу.

В Нижнем Новгороде журналисты и эксперты пройдут новым туристическим маршрутом "Босяцкая Миллионка", созданным специально к 150-летнему юбилею Максима Горького. Основными пунктами маршрута стали "Домик Каширина" — место действия автобиографической повести "Детство" и Литературный музей, где представлены уникальные материалы о нижегородском "литературном гнезде" — наброски и рукописи Добролюбова, Мельникова-Печерского, Даля, Короленко и самого Горького.

Далее участники круглого стола продолжат работу в Ярославле — в Центре белорусской культуры "Музей Максима Богдановича". Музей расположен в центре города, в доме, где в 1912-1914 годах жил Максим Богданович со своим отцом. Именно здесь поэт при содействии Горького подготовил к изданию единственный прижизненный сборник стихов "Вянок", который принес ему заслуженную славу.

Сегодня ярославский музей Максима Богдановича ведет активную просветительскую и научно-исследовательскую работу, популяризирует исторические связи белорусских регионов с Ярославским краем. В стенах музея комплектуется библиотека славянской литературы, аудиотека белорусской музыки, этнографическая и бытовая коллекция, формируется видеоархив реконструкций и устных традиционных обрядов. На базе музея проводит свои мероприятия региональная общественная организация русско-белорусской дружбы "Сяброуства" ("Товарищество").

В настоящее время в рамках гуманитарного проекта "Горький и Богдановичи" при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства планируется юбилейное издание книги-альбома. В нее будут включены не публиковавшаяся ранее переписка Адама Богдановича из фондов ИМЛИ РАН, архивные материалы — воспоминания о Максиме Горьком, сохранившиеся в минском Литературном музее Максима Богдановича, уникальные исторические фотографии.