Кубрин: летняя школа молодых международников СГ выявляет прорывные проекты

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Летняя школа и конкурс молодых экспертов-международников из России и Белоруссии, организованные под эгидой Союзного государства, позволяют начинающим ученым формулировать и предлагать актуальные и нестандартные проекты в области международных отношений, сообщил журналистам заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Церемония награждения победителей конкурса молодых экспертов-международников двух стран прошла в четверг в Постоянном Комитете Союзного государства в Москве.

В конкурсном отборе приняли участие более 150 молодых учёных из 31 города и 56 вузов Белоруссии и России, подготовивших научные статьи и проекты о будущем Союзного государства и ЕАЭС. Финалистами конкурса стали 40 экспертов в сфере экономики, права и международных отношений. Именно они приняли участие в летней школе "Европа и Евразия: форсайт-2030", прошедшей под эгидой Союзного государства. Финальный конкурсный этап состоялся в Москве 23-26 июля, подведение итогов и церемония награждения прошли в четверг.

"Эта школа важна тем, что мы привыкли, что крупные международные проекты должны решаться на уровне больших руководителей. Но часто прорывные проекты рождаются у совсем юных — это нестандартное мышление, нестандартная логика. Иногда то, что взрослым кажется очевидным и наработанным, и вроде бы по-другому сделать нельзя, а оказывается, что можно, и всё гораздо проще и лучше получается. Здесь мы собрали тех ребят, которые в своём юном возрасте уже имеют своё мнение. Они пришли с новыми и очень интересными идеями", — сказал Кубрин.

Он также подчеркнул важность коммуникативных связей, которые выстраивает молодёжь в рамках Союзного государства.

В рамках работы летней школы перед финалистами конкурса выступили министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и другие международные эксперты.