Мурманский арктический вуз намерен готовить для региона до 90% кадров

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), который является единственным опорным вузом в арктической зоне РФ, ставит перед собой задачу готовить до 90% всех необходимых региону специалистов, сообщил ректор МАГУ Андрей Сергеев на заседании круглого стола "МАГУ – научно-технологических хаб региона".

Заседание круглого стола состоялось в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

По словам Сергеева, МАГУ – сравнительно молодой вуз, который получил статус опорного в 2017 году, однако по сути является старейшим высшим учебным заведением региона. "За небольшую историю мы развиваемся стремительно и динамично. У нас есть определенные амбиции и надежды на развитие. Мы хотим, чтобы вуз покрывал подготовку до 90% всех кадров, необходимых в регионе", — отметил ректор в своем выступлении.

В данный момент, по его словам, МАГУ обеспечивает более 50% общего объема подготовки кадров с высшим образованием в Мурманской области. Сергеев также сообщил, что сегодня в МАГУ представлены практически все специалисты, которые востребованы в арктической зоне. "У нас есть амбициозный план – чтобы через 2 года начать готовить медицинские кадры, в которых есть острая потребность в регионе", — добавил ректор.

Ведущими партнерами вуза являются крупные компании – "Новатек", "Фосагро", Ковдорский ГОК и другие. В МАГУ представлен педагогический, гуманитарный, социальный профили, также ведется подготовка кадров для горно-химического, научно-образовательного, транспортно-логистического, туристического кластеров и кластера "Северного дизайна".

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