Мурманскому вузу предложили создать логотип для Постоянного комитета СГ

МУРМАНСК, 24 июл – РИА Новости. Мурманский государственный арктический университет (МАГУ) может стать разработчиком логотипа для Постоянного комитета Союзного государства, с таким предложением к дизайнерам МАГУ во вторник обратилась помощник госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко.

Во вторник в Мурманске в рамках экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", прошло заседание круглого стола "МАГУ – научно-технологический хаб региона". На заседании рассматривались возможности единственного опорного ВУЗа арктической зоны в развитии Арктики и северных территорий.

"Мы бы хотели попросить ваших дизайнеров (МАГУ – ред.) создать логотип Постоянного комитета, вы могли бы вы привнести что-то свежее и оригинальное", — сказала Овчаренко в рамках круглого стола. Она добавила, что нынешний логотип Постоянного комитета, который представляет собой два флага – России и Белоруссии – не в полной мере отображает цели и задачи комитета.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.