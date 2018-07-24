Российский посол рассказал о возможной теме встречи Путина и Лукашенко

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, которая, как предполагается, может состояться в скором времени в Сочи, могут обсудить вопросы в области внешней политики, считает посол РФ в Минске Александр Суриков.

В понедельник пресс-служба Лукашенко сообщила, что в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе российской стороны, Путин пригласил своего белорусского коллегу в ближайшее время посетить РФ, встреча может пройти в Сочи. Отмечалось, что планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений.

"У нас есть о чем поговорить в области внешней политики, взаимодействия Белоруссии и России. Тем более что прошла встреча Путин – Трамп (встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки – ред.). Она дает какие-то положительные заряды и американскому населению, и российским структурам. Есть экономические вопросы. Президенты (РФ и Белоруссии — ред.) сами сформируют повестку дня для своих личных встреч. Это их дело", — сказал Суриков во вторник журналистам.

Посол также не исключил, что Путин мог пригласить Лукашенко на отдых, "может быть, в Сочи или куда-то". "Отпуск ведь будет", — добавил он.