Белорусы открыты для дружбы со всем миром, заявил Лукашенко

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Душевную щедрость белорусов, которые открыты для дружбы со всем миром, подтверждает участие представителей более чем 40 стран в фестивале "Славянский базар в Витебске", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 12 по 16 июля, Лукашенко традиционно присутствует на церемонии открытии этого форума. Дополнительные мероприятия запланированы на 17-18 июля.

"Нынешний форум собрал в Витебске представителей более 40 стран. Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи. Что, несомненно, подтверждает душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром, толерантность славянских народов", — сказал Лукашенко. Его выступление транслировал телеканал "Беларусь 1".

Глава государства также высказал мнение, что на фестивале "всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений". Витебский фестиваль служит самым благородным целям, считает Лукашенко.

На церемонии он вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы. Их обладателями стали народный артист России композитор Олег Иванов, авторский коллектив в составе народного артиста России дирижера Валерия Полянского и заслуженного работника культуры России Александры Шаниной, а также народный артист Советского Союза балетмейстер Валентин Елизарьев.

Из рук Лукашенко получила специальную награду "Через искусство — к миру и взаимопониманию" советская и казахстанская эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Кроме того, глава государства вручил специальный приз "Лира" обладателю гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск" — им стал 12-летний украинец Александр Балабанов.