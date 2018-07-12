Белорусы открыты для дружбы со всем миром, заявил Лукашенко

МИНСК, 12 июл — РИА Новости. Душевную щедрость белорусов, которые открыты для дружбы со всем миром, подтверждает участие представителей более чем 40 стран в фестивале "Славянский базар в Витебске", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 12 по 16 июля, Лукашенко традиционно присутствует на церемонии открытии этого форума. Дополнительные мероприятия запланированы на 17-18 июля.
"Нынешний форум собрал в Витебске представителей более 40 стран. Помимо ближайших соседей к нам приехали гости из Великобритании, Канады, Северной Кореи, Египта, Колумбии и Гвинеи. Что, несомненно, подтверждает душевную щедрость белорусов, гостеприимных и открытых для дружбы со всем миром, толерантность славянских народов", — сказал Лукашенко. Его выступление транслировал телеканал "Беларусь 1".
Глава государства также высказал мнение, что на фестивале "всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы, которая существует вне государственных границ, вне политических и религиозных взглядов и убеждений". Витебский фестиваль служит самым благородным целям, считает Лукашенко.
Из рук Лукашенко получила специальную награду "Через искусство — к миру и взаимопониманию" советская и казахстанская эстрадная певица, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Кроме того, глава государства вручил специальный приз "Лира" обладателю гран-при XVI Международного детского музыкального конкурса "Витебск" — им стал 12-летний украинец Александр Балабанов.
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