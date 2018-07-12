Путин поприветствовал участников "Славянского базара в Витебске"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов фестиваля "Славянский базар в Витебске" и отметил, что мероприятие способствует расширению гуманитарного сотрудничества, укреплению взаимопонимания и доверия между народами разных государств, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он также добавил, что для участия в фестивале в Белоруссию прибыли представители более 40 стран. Жители и гости Витебска посетят многочисленные театральные постановки, выступления вокальных, хореографических и фольклорных коллективов, а также певческие конкурсы, в которых примут участие как известные, так и совсем юные исполнители.

"Культурные мероприятия столь высокого уровня, проводящиеся на регулярной основе, несомненно способствуют расширению гуманитарного сотрудничества, укреплению взаимопонимания и доверия между народами разных государств", — сказал Путин.

Президент РФ выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет ярко и зрелищно, станет настоящим праздником, а также поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и организации "Славянского базара". Кроме того, гостям фестиваля Путин пожелал незабываемых впечатлений.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля 2018 года.