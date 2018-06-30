Минск надеется на скорое заключение с Москвой соглашения о признании виз

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Минск надеется, что постоянное соглашение об упрощенном пересечении границы с РФ для граждан третьих стран скоро будет заключено, заявил в субботу посол Белоруссии в РФ Игорь Петришенко.
Ранее Москва и Минск заключили межправительственное соглашение, которое дает право некоторым категориям иностранцев въезжать без виз на чемпионат мира по футболу в Россию через Белоруссию. ЧМ проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Поскольку в нем участвует значительное количество команд из стран ЕС, МВД Белоруссии ожидает, что более 150 тысяч болельщиков проследуют в Россию транзитом по территории республики и обратно.
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