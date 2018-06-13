Медведев назвал процент взаимных расчетов с Белоруссией в российских рублях

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 80% платежей при взаимных расчетах между Россией и Белоруссией осуществляются в российских рублях, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Четыре из пяти платежей при взаимных расчетах, в цифрах это порядка 83%, в прошлом году были проведены в российских рублях. Что само по себе неплохо, это, во-первых, говорит об определенном доверии к российской национальной валюте… Во-вторых, снижает нашу зависимость, что самое главное, конечно, от внешней конъюнктуры", — сказал Медведев на заседании Совета министров Союзного государства в среду.

Премьер-министр также отметил увеличение товарооборота между РФ и Белоруссией. "Рост взаимной торговли за четыре месяца — порядка 17%. Речь идет об увеличении поставок, если говорить о России — это оборудование, металлы, продовольствие, химия. Если говорить о Белоруссии — это также продовольствие, сельхозтовары, транспортные средства, текстиль и некоторые другие позиции", — сказал Медведев.

Кроме того, расширяется инвестиционное сотрудничество. "Крупные проекты, которые мы реализуем, подтверждают, что мы готовы и открыты к такому взаимодействию. Речь идет, прежде всего, о возведении белорусской атомной станции мощностью 2,4 тысячи МВт. В 2020 году будет введен в эксплуатацию первый блок", — отметил глава российского правительства.

"Это также некоторые другие проекты: строительство завода по производству технического углерода, предприятий по производству сухих смесей, переработки сои", — добавил Медведев.