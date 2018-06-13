Медведев назвал процент взаимных расчетов с Белоруссией в российских рублях

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Более 80% платежей при взаимных расчетах между Россией и Белоруссией осуществляются в российских рублях, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр также отметил увеличение товарооборота между РФ и Белоруссией. "Рост взаимной торговли за четыре месяца — порядка 17%. Речь идет об увеличении поставок, если говорить о России — это оборудование, металлы, продовольствие, химия. Если говорить о Белоруссии — это также продовольствие, сельхозтовары, транспортные средства, текстиль и некоторые другие позиции", — сказал Медведев.
Кроме того, расширяется инвестиционное сотрудничество. "Крупные проекты, которые мы реализуем, подтверждают, что мы готовы и открыты к такому взаимодействию. Речь идет, прежде всего, о возведении белорусской атомной станции мощностью 2,4 тысячи МВт. В 2020 году будет введен в эксплуатацию первый блок", — отметил глава российского правительства.
"Это также некоторые другие проекты: строительство завода по производству технического углерода, предприятий по производству сухих смесей, переработки сои", — добавил Медведев.