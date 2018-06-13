Москве и Минску нужно работать над расчетами в нацвалютах, заявил Кобяков

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Отношения России и Белоруссии после выборов президента РФ и утверждения состава правительства нужно поднять на новую высоту, стремиться к объему взаимной торговли — 40 миллиардов долларов — и работать над расчетами в национальных валютах, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков.

Как отметил Кобяков, открывая заседание Совета министров Союзного государства, это первое такое мероприятие после выборов президента РФ и формирования нового правительства. "Убежден, что нам удастся не только сохранить достигнутый уровень межправительственных отношений, но и поднять его на новую высоту, отвечающую современным требованиям и вызовам", — сказал он.

По словам Кобякова, взаимный товарооборот растет, при этом на 80 с лишним процентов он обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего в российских рублях. "Хорошо было бы, если бы наш весь взаимный товарооборот и в области ценообразования тоже формировался исключительно в национальных валютах — в российских рублях и белорусских рублях", — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что необходимо приложить усилия для закрепления тенденции роста взаимного товарооборота, а в качестве стратегической задачи закрепить выход на ранее существовавший уровень взаимного товарооборота в объеме свыше 40 миллиардов долларов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на это замечание заявил, что к такой цифре надо стремиться.

По словам Кобякова, инструментами достижения этой цели должны стать построение общего рынка, создание равных условий хозяйствования, сохранение потенциала машиностроительного комплекса и сотрудничество в сфере АПК, устранение действующих барьеров и ограничений, а также создание союзного продукта и его продвижение на рынках третьих стран. Он отметил, что указанные вопросы прорабатывались в преддверии заседания Совмина отраслевыми группами, но практические итоги работы пока скромны.

Кобяков заявил, что в поле зрения остаются поставки в Россию белорусских сельхозтоваров, а также участие белорусских предприятий по сборке и производству техники в РФ в госзакупках и программах субсидирования. Он отметил, что есть различия в подходах к решению этих вопросов со стороны отраслевых ведомств, а нахождение компромисса — это взаимовыгодная задача.

Он подчеркнул, что необходимо активизировать разработку и принятие консолидированных мер по обеспечению перехода к этапу формирования и функционирования полномасштабного единого научно-технологического пространства.

Как заявил Кобяков, белорусская сторона предлагает по перспективным темам ввести в практику принятие решений в рабочем порядке, а не дожидаться в каждом случае заседания Совмина.