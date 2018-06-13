Конкретных решений по отмене роуминга между Россией и Белоруссией пока нет

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией обсуждается, но конкретных решений пока нет, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"По роумингу министерства, курирующие эту сферу деятельности в каждом государстве, активно взаимодействуют, но вопрос не столь простой, как оказалось на первый взгляд", — сказал Рапота журналистам по итогам заседания совета министров Союзного государства.

Он отметил, что всегда есть естественное противоречие между производителем, который хочет продать свой товар дороже, и потребителем, который хочет этот товар купить подешевле, а между этими интересами стоит государство, которое должно регулировать эти процессы. Сейчас, по словам Рапоты, идет изучение того, насколько эти интересы могут быть сбалансированными и какие решение можно предложить.

"Идет работа над этой темой, решений готовых пока нет", — сказал Рапота.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с Евросоюзом отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу, заявив, что готов дать соответствующие поручения правительству.

В марте 2018 года Рапота сообщал, что положительные сдвиги в вопросе отмены роуминга происходят, но его скорого разрешения ждать не стоит.