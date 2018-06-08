МИНСК, 8 июн — РИА Новости. Вопросы повышения эффективности Союзного государства (СГ) Белоруссии и РФ вынесут на обсуждение Высшего госсовета СГ 19 июня, сообщил в пятницу посол России в Минске Александр Суриков.

"Что ожидать? Там есть вопросы, в общем-то, Союзного государства, повышения его эффективности…, прошло ведь приличное количество лет. Почти 20 лет после подписания договора о (создании – ред.) Союзного государства", — сказал Суриков журналистам.

Дипломат также отметил, что предполагается рассмотреть вопросы, касающиеся агропромышленного комплекса, промышленного потенциала двух стран.

"Так что вопросов хватает, честно говоря, тем более что недавно прошли выборы (президентские – ред.), меняется программный подход в России", — считает Суриков.

В четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Григорий Рапота сообщил, что повестка Высшего госсовета предполагает рассмотрение около десяти вопросов. ВГС будет проводиться в Минске. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ходе ВГС присутствие российских пограничников на общей белорусско-российской границе.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.