МИНСК, 8 июн – РИА Новости. Белорусско-российские переговоры по вопросу поставок белорусского молока в РФ проходят в пятницу в Москве на уровне вице-премьеров, сообщил российский посол в Минске Александр Суриков, выразив надежду, что этот вопрос будет урегулирован.

"Я знаю, что сегодня в Москве наш новый вице-премьер Алексей Гордеев встречается с вице-премьером (Белоруссии — ред.) Михаилом Русым", — сказал посол на пресс-конференции.

Он выразил надежду, что во время переговоров на тему торговли сельхозпродукцией вице-премьеры урегулируют возникший вопрос об ограничениях поставок белорусской молочной продукции в РФ.

Россельхознадзор с 6 июня ограничил ввоз в РФ из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции. Ограничения касаются молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают.

В среду вице-премьер республики Русый отметил, что проблему с поставками белорусской молочной продукции в Россию планируется решить до конца недели. Он также сообщал, что 7 июня главы Минсельхозов обсудят этот вопрос, а 8 июня – он проведет переговоры с Гордеевым.

Минсельхоз РФ в четверг по итогам переговоров с белорусской делегацией пообещал, что рассмотрит вопрос снятия временных ограничений на поставку молока и молочной продукции в случае исправления выявленных нарушений.