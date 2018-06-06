РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Союзное государство

На фестивале в Гродно - людно и весело

16:3506.06.2018
(обновлено: 17:30 06.06.2018)
080
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина ИвашкоВ белорусском Гродно состоялся финал XII Республиканского фестиваля национальных культур. Почти четверть века на него съезжаются представители этнических диаспор, проживающих в Белоруссии. Корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побывала на празднике по приглашению Постоянного комитета Союзного государства. Начался он с грандиозного парада участников слета.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
В белорусском Гродно состоялся финал XII Республиканского фестиваля национальных культур. Почти четверть века на него съезжаются представители этнических диаспор, проживающих в Белоруссии. Корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побывала на празднике по приглашению Постоянного комитета Союзного государства. Начался он с грандиозного парада участников слета.
© РИА Новости / Карина ИвашкоОт площади Ленина и до Советской: посмотреть красочное шествие собрался весь город и многочисленные гости фестиваля не только из Белоруссии, но и из-за рубежа. Они выстроили живой коридор, приветствуя представителей 36 национальностей.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
От площади Ленина и до Советской: посмотреть красочное шествие собрался весь город и многочисленные гости фестиваля не только из Белоруссии, но и из-за рубежа. Они выстроили живой коридор, приветствуя представителей 36 национальностей.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПарад национальностей в Гродно открыли хозяева смотра – белорусы. Своих делегатов прислали все области страны, и у каждой на слете было свое подворье.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Парад национальностей в Гродно открыли хозяева смотра – белорусы. Своих делегатов прислали все области страны, и у каждой на слете было свое подворье.
© РИА Новости / Карина Ивашко"Са святам, Гродна!" - гласили поздравительные растяжки по всему городу. И все в этот праздничный день дарили друг другу улыбки…Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
"Са святам, Гродна!" - гласили поздравительные растяжки по всему городу. И все в этот праздничный день дарили друг другу улыбки…
© РИА Новости / Карина ИвашкоПраво представить на фестивале свою диаспору надо еще заслужить. Отборочные туры по стране идут больше полугода, на смотр приглашают лучших. На фото – представительница палестинской делегации.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Право представить на фестивале свою диаспору надо еще заслужить. Отборочные туры по стране идут больше полугода, на смотр приглашают лучших. На фото – представительница палестинской делегации.
© РИА Новости / Карина ИвашкоХаризматичный лидер танцевального коллектива. На армянском подворье было очень весело!Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Харизматичный лидер танцевального коллектива. На армянском подворье было очень весело!
© РИА Новости / Карина ИвашкоНе менее зажигательно у себя на подворье и ведущих фестивальных сценах танцевали дагестанцы.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Не менее зажигательно у себя на подворье и ведущих фестивальных сценах танцевали дагестанцы.
© РИА Новости / Карина ИвашкоСамому маленькому участнику азербайджанской делегации - всего три года.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Самому маленькому участнику азербайджанской делегации - всего три года.
© РИА Новости / Карина ИвашкоИ снова горячая кровь: испанцы – ваш выход!Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
И снова горячая кровь: испанцы – ваш выход!
© РИА Новости / Карина ИвашкоКазахское подворье жюри признало лучшим, оценив гармоничную презентацию культуры, быта, ремесел и забав казахского народа.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Казахское подворье жюри признало лучшим, оценив гармоничную презентацию культуры, быта, ремесел и забав казахского народа.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПредставители корейской диаспоры. Всего в республике проживают более 140 национальностей.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Представители корейской диаспоры. Всего в республике проживают более 140 национальностей.
© РИА Новости / Карина ИвашкоВпервые в фестивале приняли участие кубинцы, тамилы, жители арабских стран. По большей части это иностранные студенты, которые учатся в Гродно.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Впервые в фестивале приняли участие кубинцы, тамилы, жители арабских стран. По большей части это иностранные студенты, которые учатся в Гродно.
© РИА Новости / Карина ИвашкоЛатышская девушка с улыбкой Джоконды.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Латышская девушка с улыбкой Джоконды.
© РИА Новости / Карина ИвашкоБольшой делегацией на фестиваль в Гродно приехали молдаване.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Большой делегацией на фестиваль в Гродно приехали молдаване.
© РИА Новости / Карина ИвашкоЮная представительница польской диаспоры.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Юная представительница польской диаспоры.
© РИА Новости / Карина ИвашкоА вот и русские красавицы-плясуньи!Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
А вот и русские красавицы-плясуньи!
© РИА Новости / Карина ИвашкоПеснями и плясками радовали зрителей едва ли не все участники шествия. А для русских танцоров толпа и вовсе расступилась.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Песнями и плясками радовали зрителей едва ли не все участники шествия. А для русских танцоров толпа и вовсе расступилась.
© РИА Новости / Карина ИвашкоЕдиным фронтом выступили на параде татары и башкиры. Да и подворье у двух народов было общее.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Единым фронтом выступили на параде татары и башкиры. Да и подворье у двух народов было общее.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПарад украинских коллективов обещал богатую культурную программу на национальном подворье.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Парад украинских коллективов обещал богатую культурную программу на национальном подворье.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПосмотреть на зажигательные цыганские танцы можно было на многонациональном подворье, где они объединились с иранцами, палестинцами и тамилами.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Посмотреть на зажигательные цыганские танцы можно было на многонациональном подворье, где они объединились с иранцами, палестинцами и тамилами.
© РИА Новости / Карина ИвашкоСтильные сдержанные наряды отличали евреев. А вот на своей этноплощадке они поражали буйством танцев, особым задором и жизнелюбием.Финал XII Республиканского фестиваля национальных культур в белорусском Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Стильные сдержанные наряды отличали евреев. А вот на своей этноплощадке они поражали буйством танцев, особым задором и жизнелюбием.
Возгорание на крыше Дома педагогической книги в МосквеВозгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве17:4306.06.2018
Старая Москва. Охотный ряд, 1925 гПорядок в "стакане": как будки для сотрудников ГАИ вернули на улицы Москвы11:2706.06.2018
СокотраПятачки и призраки: самые странные острова в мире14:3105.06.2018
Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгораниеВ Казани горит торговый центр "Порт"13:2105.06.2018
Zip-line в парке РускеалаГорный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии08:0003.06.2018
Предпоказ выставки Бэнкси в МосквеГений или вандал: выставка Бэнкси в Москве13:1902.06.2018
Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК ЛиверпульЛучшие фото недели: Лавров в КНДР, Загитова с щенком и футбол на орбите15:0901.06.2018
Канализационный люк в ЯпонииМузей под ногами: самые оригинальные канализационные люки мира12:2901.06.2018
Участницы финала всероссийского конкурса красоты Мисс Русское Радио 2018 в Центральном МанежеВ Москве выбрали "Мисс Русское Радио"11:4501.06.2018
Cоревнование по теннису на колясках в МДЦ АртекДоступный "Артек"09:4101.06.2018
Все фотоленты

В начале июня в белорусском городе Гродно прошел двенадцатый Республиканский фестиваль национальных культур. Гости праздника — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена