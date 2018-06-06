В начале июня в белорусском городе Гродно прошел двенадцатый Республиканский фестиваль национальных культур. Гости праздника — в фотоленте Ria.ru.
На фестивале в Гродно - людно и весело
16:3506.06.2018
(обновлено: 17:30 06.06.2018)
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© РИА Новости / Карина ИвашкоВ белорусском Гродно состоялся финал XII Республиканского фестиваля национальных культур. Почти четверть века на него съезжаются представители этнических диаспор, проживающих в Белоруссии. Корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побывала на празднике по приглашению Постоянного комитета Союзного государства. Начался он с грандиозного парада участников слета.
В белорусском Гродно состоялся финал XII Республиканского фестиваля национальных культур. Почти четверть века на него съезжаются представители этнических диаспор, проживающих в Белоруссии. Корреспондент РИА Новости Карина Ивашко побывала на празднике по приглашению Постоянного комитета Союзного государства. Начался он с грандиозного парада участников слета.
© РИА Новости / Карина ИвашкоОт площади Ленина и до Советской: посмотреть красочное шествие собрался весь город и многочисленные гости фестиваля не только из Белоруссии, но и из-за рубежа. Они выстроили живой коридор, приветствуя представителей 36 национальностей.
От площади Ленина и до Советской: посмотреть красочное шествие собрался весь город и многочисленные гости фестиваля не только из Белоруссии, но и из-за рубежа. Они выстроили живой коридор, приветствуя представителей 36 национальностей.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПарад национальностей в Гродно открыли хозяева смотра – белорусы. Своих делегатов прислали все области страны, и у каждой на слете было свое подворье.
Парад национальностей в Гродно открыли хозяева смотра – белорусы. Своих делегатов прислали все области страны, и у каждой на слете было свое подворье.
© РИА Новости / Карина Ивашко"Са святам, Гродна!" - гласили поздравительные растяжки по всему городу. И все в этот праздничный день дарили друг другу улыбки…
"Са святам, Гродна!" - гласили поздравительные растяжки по всему городу. И все в этот праздничный день дарили друг другу улыбки…
© РИА Новости / Карина ИвашкоПраво представить на фестивале свою диаспору надо еще заслужить. Отборочные туры по стране идут больше полугода, на смотр приглашают лучших. На фото – представительница палестинской делегации.
Право представить на фестивале свою диаспору надо еще заслужить. Отборочные туры по стране идут больше полугода, на смотр приглашают лучших. На фото – представительница палестинской делегации.
© РИА Новости / Карина ИвашкоХаризматичный лидер танцевального коллектива. На армянском подворье было очень весело!
Харизматичный лидер танцевального коллектива. На армянском подворье было очень весело!
© РИА Новости / Карина ИвашкоНе менее зажигательно у себя на подворье и ведущих фестивальных сценах танцевали дагестанцы.
Не менее зажигательно у себя на подворье и ведущих фестивальных сценах танцевали дагестанцы.
© РИА Новости / Карина ИвашкоСамому маленькому участнику азербайджанской делегации - всего три года.
Самому маленькому участнику азербайджанской делегации - всего три года.
© РИА Новости / Карина ИвашкоКазахское подворье жюри признало лучшим, оценив гармоничную презентацию культуры, быта, ремесел и забав казахского народа.
Казахское подворье жюри признало лучшим, оценив гармоничную презентацию культуры, быта, ремесел и забав казахского народа.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПредставители корейской диаспоры. Всего в республике проживают более 140 национальностей.
Представители корейской диаспоры. Всего в республике проживают более 140 национальностей.
© РИА Новости / Карина ИвашкоВпервые в фестивале приняли участие кубинцы, тамилы, жители арабских стран. По большей части это иностранные студенты, которые учатся в Гродно.
Впервые в фестивале приняли участие кубинцы, тамилы, жители арабских стран. По большей части это иностранные студенты, которые учатся в Гродно.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПеснями и плясками радовали зрителей едва ли не все участники шествия. А для русских танцоров толпа и вовсе расступилась.
Песнями и плясками радовали зрителей едва ли не все участники шествия. А для русских танцоров толпа и вовсе расступилась.
© РИА Новости / Карина ИвашкоЕдиным фронтом выступили на параде татары и башкиры. Да и подворье у двух народов было общее.
Единым фронтом выступили на параде татары и башкиры. Да и подворье у двух народов было общее.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПарад украинских коллективов обещал богатую культурную программу на национальном подворье.
Парад украинских коллективов обещал богатую культурную программу на национальном подворье.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПосмотреть на зажигательные цыганские танцы можно было на многонациональном подворье, где они объединились с иранцами, палестинцами и тамилами.
Посмотреть на зажигательные цыганские танцы можно было на многонациональном подворье, где они объединились с иранцами, палестинцами и тамилами.
© РИА Новости / Карина ИвашкоСтильные сдержанные наряды отличали евреев. А вот на своей этноплощадке они поражали буйством танцев, особым задором и жизнелюбием.
Стильные сдержанные наряды отличали евреев. А вот на своей этноплощадке они поражали буйством танцев, особым задором и жизнелюбием.
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