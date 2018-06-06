Минск и Москва обсудят вопрос прослеживаемости сельхозпродукции 13 июня

МИНСК, 6 июн — РИА Новости. Белоруссия и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета министров Союзного государства 13 июня, сообщил в среду премьер республики Андрей Кобяков.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что Белоруссии необходимо решить вопросы с прослеживаемостью продуктов в электронных системах, чтобы они сопровождались электронными, а не бумажными сертификатами. В противном случае "мы просто продукцию такую не будем пускать", отмечал Данкверт. В марте в Минске сообщили, что Белоруссия начала оправлять в РФ тестовые электронные сертификаты для сопровождения продукции АПК. Также отмечалось, что республика планирует полностью перейти на электронные ветсертификаты до 1 июня.

Главе правительства доложили об итогах тестирования механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами с Россией. Первым его начали использовать три брестских предприятия — "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и Брестский мясокомбинат, которые с начала проекта отправили в РФ более 70 сертификатов.

"Заседание союзного Совмина пройдет 13 июня, там надо этот вопрос еще раз обсудить. Должна быть выстроена четкая система, чтобы не прерывались поставки продукции", — цитирует Кобякова агентство Белта.

Премьер-министр поручил детально проработать механизм подключения белорусских предприятий к этой системе.

Вице-премьер Михаил Русый обратил внимание, что стороны договорились синхронизировать национальную систему идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения Белоруссии и российскую систему "Меркурий".

"У нас уже отработаны три пилотных предприятия, но в целом около 400 предприятий будут участвовать в этой системе", — рассказал он. Русый уточнил, что сейчас отрабатывается доставка сертификата до конкретного получателя с выходом на магазины, чтобы движение товара можно было отследить на любом этапе.